Блогер Лукьянова поймала парня на изменах после слухов о ее романе с Тимати

Блогер Екатерина Лукьянова, которую ранее видели в обществе рэпера Тимати (Тимура Юнусова) и считали его любовницей, показала настоящего избранника и поймала его на изменах.
Поводом стали переписки молодого человека, в которых он знакомился с разными девушками, обсуждал подарки и связывался с дамами из эскорта. Некоторые из них присылали ему интимные фотографии.
— Никогда не верьте в красивую картинку, за ней как правило скрывается очень много грязи, которую очень сложно себе представить даже в самых страшных кошмарах, — написала Лукьянова, опубликовав фото с бывшим избранником.
Ранее на слухи о романе Лукьяновой с Тимати отреагировал другой ее бывший — Олег, который утверждал, что именно он, а не рэпер, оплачивал ее жилье и делал дорогие подарки. Сама Катя ранее заявляла, что не хотела бы становиться причиной слухов и просила воспринимать ее как самостоятельную личность, передает StarHit.
В марте сообщалось, что в окружении рэпера Тимати появилась новая девушка — модель Екатерина Лукьянова, которую сравнивают с его бывшей Аленой Шишковой. Артист ситуацию не комментирует, как и Валентина Иванова.