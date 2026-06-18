Блогер Лукьянова поймала парня на изменах после слухов о ее романе с Тимати

Ранее на слухи о романе Лукьяновой с Тимати отреагировал другой ее бывший — Олег, который утверждал, что именно он, а не рэпер, оплачивал ее жилье и делал дорогие подарки. Сама Катя ранее заявляла, что не хотела бы становиться причиной слухов и просила воспринимать ее как самостоятельную личность, передает StarHit.