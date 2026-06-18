Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске при сносе гаражей обнаружили майнинговую ферму

Владелец не хотел сносить лодочные гаражи, поскольку там была оборудована майнинговая ферма.

Источник: УФССП по Иркутской области

При сносе незаконных эллингов в Иркутске нашли майнинговую ферму. Об этом сообщили в ФССП по региону.

В микрорайоне Солнечный на берегу Чертугеевского залива судебные приставы при демонтаже самовольных гаражей для лодок обнаружили нелегальный майнинг-цех. В одном из помещений работали 58 единиц оборудования для добычи криптовалюты, незаконно подключённого к электросети.

Владелец должен был снести два гаража по решению суда, но игнорировал требования, несмотря на штрафы и запрет на выезд за границу. В итоге снос провела подрядная организация. После вскрытия дверей на месте вызвали энергетиков и полицию. Аппаратуру изъяли для проверки.

Незаконные постройки, включая скрытую ферму, полностью демонтировали. Сейчас ведётся уборка мусора, а все расходы на снос взыщут с нарушителя.

Ранее сообщалось о принятии закона об эвтаназии бродячих собак в Иркутской области.