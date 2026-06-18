В Иркутске при сносе гаражей обнаружили майнинговую ферму

Владелец должен был снести два гаража по решению суда, но игнорировал требования, несмотря на штрафы и запрет на выезд за границу. В итоге снос провела подрядная организация. После вскрытия дверей на месте вызвали энергетиков и полицию. Аппаратуру изъяли для проверки.