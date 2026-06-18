В Иркутске при сносе гаражей обнаружили майнинговую ферму

При сносе незаконных эллингов в Иркутске нашли майнинговую ферму. Об этом сообщили в ФССП по региону.
В микрорайоне Солнечный на берегу Чертугеевского залива судебные приставы при демонтаже самовольных гаражей для лодок обнаружили нелегальный майнинг-цех. В одном из помещений работали 58 единиц оборудования для добычи криптовалюты, незаконно подключённого к электросети.
Владелец должен был снести два гаража по решению суда, но игнорировал требования, несмотря на штрафы и запрет на выезд за границу. В итоге снос провела подрядная организация. После вскрытия дверей на месте вызвали энергетиков и полицию. Аппаратуру изъяли для проверки.
Незаконные постройки, включая скрытую ферму, полностью демонтировали. Сейчас ведётся уборка мусора, а все расходы на снос взыщут с нарушителя.
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