В Свердловском районе Красноярска этим летом отремонтируют 22 междворовых проезда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе отремонтируют 22 междворовых проезда — в два раза больше, чем в прошлом сезоне.
При выборе проездов специалисты учитывали степень износа дорожного покрытия, а также расположение рядом с социально значимыми учреждениями — школами, детскими садами и поликлиниками.
Ремонт затронет проезды на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», улицах Александра Матросова, 60 лет Октября, Судостроительной, Ключевской, Семафорной, Парашютной, Александра Тимошенкова, Кольцевой, в Медицинском переулке, а также участок от улицы Затонской до улицы Побежимова.
Как отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, увеличить объемы работ удалось благодаря дополнительному финансированию. Хотя потребность в ремонте есть у порядка 90 проездов.
На выполнение работ в районе направлено 31 миллион рублей. Подрядчиком выступает ООО «Красрск». Специалисты уже обследовали все объекты и определили границы ремонта. Приступить к асфальтированию планируется в ближайшее время, сообщают в мэрии.