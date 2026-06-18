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В Свердловском районе Красноярска этим летом отремонтируют 22 междворовых проезда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе отремонтируют 22 междворовых проезда — в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе отремонтируют 22 междворовых проезда — в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

При выборе проездов специалисты учитывали степень износа дорожного покрытия, а также расположение рядом с социально значимыми учреждениями — школами, детскими садами и поликлиниками.

Ремонт затронет проезды на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», улицах Александра Матросова, 60 лет Октября, Судостроительной, Ключевской, Семафорной, Парашютной, Александра Тимошенкова, Кольцевой, в Медицинском переулке, а также участок от улицы Затонской до улицы Побежимова.

Как отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, увеличить объемы работ удалось благодаря дополнительному финансированию. Хотя потребность в ремонте есть у порядка 90 проездов.

На выполнение работ в районе направлено 31 миллион рублей. Подрядчиком выступает ООО «Красрск». Специалисты уже обследовали все объекты и определили границы ремонта. Приступить к асфальтированию планируется в ближайшее время, сообщают в мэрии.