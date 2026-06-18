За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров, на воде погибли два человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров. Наиболее крупное возгорание произошло в садовом обществе «Автомобилист-2» в Дивногорске, где сгорели баня и хозяйственная постройка, а также были повреждены кровля и мансардный этаж садового дома. Огонь охватил около 74 квадратных метров.