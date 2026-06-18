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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров, на воде погибли два человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров. Наиболее крупное возгорание произошло в садовом обществе «Автомобилист-2» в Дивногорске, где сгорели баня и хозяйственная постройка, а также были повреждены кровля и мансардный этаж садового дома. Огонь охватил около 74 квадратных метров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров. Наиболее крупное возгорание произошло в садовом обществе «Автомобилист-2» в Дивногорске, где сгорели баня и хозяйственная постройка, а также были повреждены кровля и мансардный этаж садового дома. Огонь охватил около 74 квадратных метров.

Еще один пожар произошел в садовом обществе «Курыш» в Канске. Там сгорели две бани на общей площади 16 квадратных метров, при этом произошла разгерметизация газового баллона. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

За сутки в крае зарегистрированы два происшествия на воде. В устье реки Кочечум в районе поселка Тура в Эвенкии обнаружено тело женщины, а в озере Линево возле базы отдыха «Линевский берег» в Шарыповском округе очевидцы нашли тело мужчины. По обоим случаям проводятся следственные мероприятия.