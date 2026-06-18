Бастрыкин требует проверки аварийного состояния детского сада в Новосибирске

В детском саду Новосибирска обнаружено аварийное состояние подпорной стены. Местные жители выразили обеспокоенность тем, что разрушение ограждения может представлять угрозу для безопасности детей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Антону Бадулину, исполняющему обязанности руководителя управления по Новосибирской области, подготовить детальный отчёт. В отчёте должны быть изложены все обстоятельства и этапы проведения проверки.
В СК не уточнили, о каком детсаде речь. Но, вероятно, ситуация касается учреждения на улице Адриена Лежена, 21, о чём жители сообщали в социальных сетях.
Дальнейшие действия будут предприняты по результатам проверки.
Ранее мы рассказывали, что новосибирца отправили в СИЗО за попытку убить приятельницу.
Татьяна Картавых