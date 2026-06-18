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Бастрыкин требует проверки аварийного состояния детского сада в Новосибирске

Следственный комитет России начал проверку, чтобы установить, кто допустил нарушения, и оценить степень опасности ситуации.

Источник: НДН.ИНФО

В детском саду Новосибирска обнаружено аварийное состояние подпорной стены. Местные жители выразили обеспокоенность тем, что разрушение ограждения может представлять угрозу для безопасности детей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Антону Бадулину, исполняющему обязанности руководителя управления по Новосибирской области, подготовить детальный отчёт. В отчёте должны быть изложены все обстоятельства и этапы проведения проверки.

В СК не уточнили, о каком детсаде речь. Но, вероятно, ситуация касается учреждения на улице Адриена Лежена, 21, о чём жители сообщали в социальных сетях.

Дальнейшие действия будут предприняты по результатам проверки.

Татьяна Картавых

СК