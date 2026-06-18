В Хабаровском крае участник СВО получил соцвыплаты благодаря прокуратуре

В процессе оформления выплат выяснилось, что в медицинских документах отсутствуют персональные данные заявителя. Чтобы устранить это препятствие, прокуратура Комсомольского района обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта принадлежности медицинских документов с указанным позывным и номером жетона заявителю.