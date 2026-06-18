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В Хабаровском крае участник СВО получил соцвыплаты благодаря прокуратуре

Участник СВО обратился в прокуратуру Комсомольского района за помощью в получении социальных выплат.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции обратился в прокуратуру Комсомольского района за помощью в получении социальных выплат, положенных ему после ранения. Заявитель является ветераном боевых действий и награждён медалью «За отвагу». В ходе выполнения задач СВО он получил тяжёлое ранение, проходил лечение в больнице ЛНР, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В процессе оформления выплат выяснилось, что в медицинских документах отсутствуют персональные данные заявителя. Чтобы устранить это препятствие, прокуратура Комсомольского района обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта принадлежности медицинских документов с указанным позывным и номером жетона заявителю.

Комсомольский районный суд удовлетворил требования прокурора. Благодаря вмешательству надзорного органа участник СВО сможет получить положенные социальные выплаты.

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