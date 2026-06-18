Более 700 соцконтрактов заключили жители Хабаровского края c начала 2026 года

«Наша семья многодетная. Мы воспитываем трех сыновей. Я всегда мечтала открыть свое дело. Узнала о социальном контракте, и мера действительно меня заинтересовала. Сложностей в оформлении не было. На эти средства я купила теплицу и рассаду в которой с любовью и заботой выращиваю цветы круглый год. Спасибо президенту Владимиру Путину за такую поддержку», — поделилась Мария Корсун.