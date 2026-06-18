Более 700 соцконтрактов заключили жители Хабаровского края c начала 2026 года

С начала 2026 года с жителями Хабаровского края заключено 744 социальных контрактов. Он заключается на семью, таким образом общее количество получивших поддержку в рамках контракта превысило 2 000 человек. Напомним, что государственная социальная помощь выплачивается по региональному проекту «Многодетная семья» национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
"В 2026 году на оказание данного вида помощи предусмотрено 448,3 млн рублей. В 2026 году выплату на открытие своего дела получили 323 граждан, на поиск работы — 238, на мероприятия, связанные с преодолением трудной жизненной ситуации — 69, личное подсобное хозяйство завели 114 получателей, — уточнили в краевом Минсоцзащиты.
Как отметила заместитель министра социальной защиты края Ольга Кучаева, перед заключением социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства граждане проходят тестирование для определения уровня предпринимательской компетенции. При неудовлетворительном результате заявитель может пройти обучение в центре оказания услуг «Мой бизнес».
Также с февраля 2025 года при расчете среднедушевого дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Теперь еще больше людей могут оформить контракт и улучшить свое финансовое положение. Вместе с этим, он заключается в приоритетном порядке с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей.
Она добавила, что на открытие личного подсобного хозяйства граждане могут рассчитывать на сумму до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч рублей, на поиск работы — 25 186 рублей в течение четырех месяцев.
Право на социальный контракт имеют семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в крае на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи. В 2026 году он составляет 23 106 рублей.
Также с января 2026 года изменен подход к заключению социального контракта с демобилизованными участниками специальной военной операции. В целях стимулирования их предпринимательской деятельности предусмотрена возможность однократного заключения социального контракта на развитие собственного дела без оценки нуждаемости. По выбору участников СВО, признанных инвалидами I или II группы, социальный контракт может быть заключен с их супругами, признанных в установленном порядке безработными или ищущими работу. Для заключения социального контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность без оценки нуждаемости требуется рекомендация фонда «Защитники Отечества».
Так, одним из получателей соцконтракта стала Мария Корсун из Комсомольска-на-Амуре. Она оформила выплату на развитие личного подсобного хозяйства, а именно на выращивание роз и других цветов.
«Наша семья многодетная. Мы воспитываем трех сыновей. Я всегда мечтала открыть свое дело. Узнала о социальном контракте, и мера действительно меня заинтересовала. Сложностей в оформлении не было. На эти средства я купила теплицу и рассаду в которой с любовью и заботой выращиваю цветы круглый год. Спасибо президенту Владимиру Путину за такую поддержку», — поделилась Мария Корсун.
Срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет до 12 месяцев, на поиск работы — до 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации — максимум 6 месяцев. Документы подаются через портал «Госуслуги», через многофункциональный центр либо лично при непосредственном обращении в центр социальной поддержки.