Заповедники и нацпарки России весной посетили почти 4,5 млн человек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Общее количество посетителей заповедников, национальных парков и заказников федерального значения в РФ прошедшей весной составило 4,44 млн. С начала года число посетителей уже превысило 7 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.
«За три весенних месяца 2026 года заповедные территории России посетили почти 4,5 млн человек. Безусловным лидером по посещаемости этой весной стал национальный парк “Кисловодский” (Ставропольский край), которому в июне исполнилось десять лет. За март, апрель, май его посетили более 1,24 млн человек», — говорится в сообщении.
Второй по популярности заповедной территорией России нынешней весной стал национальный парк «Лосиный остров» в Подмосковье — его гостями стали 968 тыс. человек. В 2025 году там появилось сразу несколько новых точек притяжения. Одна из них — экотропа «Заповедный лес», вторая — археологический раскоп в экоцентре «Царская охота». Большим спросом у гостей традиционно пользуется экскурсия по Лосиной биостанции.
Третье место по количеству туристов занял Сочинский национальный парк — его посетили почти 777 тыс. человек. Стабильно высокий интерес туристов вызывают парк «Дендрарий», достопримечательность «33 водопада», урочище Джегош, Орлиные скалы, Свирское и Агурское ущелья, а также гора Большой Ахун и Змейковские водопады.
Четвертое место по посещаемости занял национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области. Его гостями стало свыше 230 тыс. человек. При этом более 100 тыс. человек посетили заповедную территорию в мае, в том числе на майские праздники.
Пятое место по популярности — у национального парка «Красноярские столбы». В марте, апреле и мае его посетили 225 тыс. человек. Примечательно, что количество гостей заповедной территории во все весенние месяцы оставалось примерно на одном уровне.
Кавказ, Крым и другие регионы.
Традиционно много посетителей — 178 тыс. — этой весной также было отмечено в Кавказском заповеднике. Самое большое число туристов — 80 тыс. — было в марте.
Более 130 тыс. человек посетили в весенний сезон национальный парк «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. Пик посещаемости заповедной территории — 51 тыс. человек — пришелся на март.
На протяжении всей весны также наблюдался интерес туристов к посещению Ялтинского горно-лесного заповедника — за это время его гостями стали более 70 тыс. человек. При этом в марте, апреле и мае количество отдыхающих было почти одинаковым и составляло от 22 до 25 тыс. человек в месяц.
В мае существенный рост посетителей был отмечен в национальном парке «Орловское Полесье» — 29 тыс. человек против 3−3,5 тыс. в марте-апреле; национальном парке «Плещеево озеро» (Ярославская область) — 20 тыс. человек против 3,7 тыс. и 6 тыс. в марте-апреле; национальном парке «Самарская Лука» — более 19 тыс. человек против 3,3−4 тыс. в марте-апреле; Приокско-Террасном заповеднике (Московская область) — 11,5 тыс. человек против 3,7−4,5 тыс. в марте-апреле; национальном парке «Нижняя Кама» (Татарстан) — свыше 7 тыс. человек против 700−900 человек в марте-апреле.
В национальном парке «Тебердинский» (Карачаево-Черкесия) и национальном парке «Прибайкальский» (Иркутская область) лидером по посещаемости, напротив, стал март. Первый в марте посетили свыше 32 тыс. человек (в апреле-мае 8,7 тыс. и 12,7 тыс. соответственно), второй — более 22 тыс. человек (в апреле-мае — 600 и 3,9 тыс. человек).
О заповедном туризме.
Развитие экологического туризма является одной из ключевых задач федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого Минприроды России.
С каждым годом количество туристов на заповедных территориях растет. В 2025 году их посетили 22,6 млн человек, в 2024 году — 17,6 млн туристов. Еще годом ранее заповедники и национальные парки страны посетили 14,6 млн человек.