Заповедники и нацпарки России весной посетили почти 4,5 млн человек

В мае существенный рост посетителей был отмечен в национальном парке «Орловское Полесье» — 29 тыс. человек против 3−3,5 тыс. в марте-апреле; национальном парке «Плещеево озеро» (Ярославская область) — 20 тыс. человек против 3,7 тыс. и 6 тыс. в марте-апреле; национальном парке «Самарская Лука» — более 19 тыс. человек против 3,3−4 тыс. в марте-апреле; Приокско-Террасном заповеднике (Московская область) — 11,5 тыс. человек против 3,7−4,5 тыс. в марте-апреле; национальном парке «Нижняя Кама» (Татарстан) — свыше 7 тыс. человек против 700−900 человек в марте-апреле.