Эксперт Ляшок: около 28% семейных пар в РФ выходит на пенсию почти одновременно

Он подчеркнул, что в ситуации, когда супруги уже имеют возможность выйти на пенсию, решение одного из них уйти на заслуженный отдых кратно повышает шансы второго последовать его примеру в том же году. Выход жены на пенсию увеличивает вероятность ухода мужа с рынка труда в 2,3 раза. Для обратной ситуации вероятность увеличивается в 2,5 раза, отметил эксперт.