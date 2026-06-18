Эксперт Ляшок: около 28% семейных пар в РФ выходит на пенсию почти одновременно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Практически каждая четвертая пара в РФ выходит на пенсию одновременно — с разницей менее 12 месяцев. Об этом сообщил ТАСС к.э.н., ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Виктор Ляшок.
«Почти в половине случаев (49,3%) разрыв между моментами ухода с рынка труда мужа и жены не превышает трех лет. При этом каждая четвертая пара (23,7%) выходит на пенсию практически одновременно — с разницей менее 12 месяцев», — отмечает Ляшок.
Он подчеркнул, что в ситуации, когда супруги уже имеют возможность выйти на пенсию, решение одного из них уйти на заслуженный отдых кратно повышает шансы второго последовать его примеру в том же году. Выход жены на пенсию увеличивает вероятность ухода мужа с рынка труда в 2,3 раза. Для обратной ситуации вероятность увеличивается в 2,5 раза, отметил эксперт.
«Более того, занятость партнера напрямую отодвигает срок выхода на заслуженный отдых. Если жена продолжает работать, медианный возраст выхода на пенсию у мужа увеличивается в среднем на 3,5 года по сравнению с теми, чьи супруги уже не работают. Для женщин этот “бонус” от работающего мужа составляет 2,5 года», — добавил Ляшок.
Эксперт также обратил внимание на то, как брак влияет на занятость в старших возрастах. Мужчины в браке работают значительно дольше и имеют более высокий уровень занятости во всех старших возрастных группах (50+) по сравнению с одинокими мужчинами. Женщины в браке, напротив, демонстрируют более низкий уровень занятости по сравнению с одинокими женщинами, подчеркнул эксперт.
Вероятность занятости падает у обоих супругов, если партнер уже не работает. Наиболее выражен этот разрыв в возрасте 60−69 лет для мужчин и 55−69 лет для женщин, добавил Ляшок.