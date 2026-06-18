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В восьми аэропортах России ввели временные ограничения на прием и выпуск судов

Четыре московских аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты “Внуково”, “Жуковский” (Раменское), “Шереметьево”. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры введены в аэропортах Домодедово, Нижнего Новгорода (Чкалов), Нижнекамска (Бегишево), Пензы и Саратова (Гагарин).

В ведомстве подчеркнули, что ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов. Информация о сроках их действия пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет Boeing 737−800 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Экипаж авиакомпании Smartavia, следовавшего рейсом из Сочи в Архангельск, принял решение о возврате в аэропорт вылета. Предварительной причиной стала техническая неисправность на борту.