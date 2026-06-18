18 июня: какой сегодня церковный праздник

В четверг, 18 июня 2026 года в православном календаре — это день памяти многих святых. Больших церковных праздников нет, но прославляются святые события, а также иконы. Кроме того, 18 июня является частью Петровского поста, который в 2026 году длится с 8 июня по 11 июля. Этот многодневный период подготавливает верующих к празднику святых апостолов Петра и Павла. Основные церковные памятные даты 18 июня Святые дня: • Священномученик Дорофей, епископ Тирский (ок. 362). Был епископом города Тира Финикийского. Принял мученическую смерть во время гонений на христиан, отказавшись отречься от Христа. Ему приписывают составление «Синопсиса» — сборника житий пророков и апостолов. • Мученики Маркиан, Никандр, Иперехий, Аполлон, Леонид, Арий, Горгий, Селиний, Ириний и Памвон (ок. 305−311). Святые мученики родом из Египта, пострадали в царствование Максимиана (305−311) за непоколебимую веру во Христа. • Преподобный Анувий, пустынник Египетский (IV). Пережил гонения христиан и удалился в пустыню. Основал скит, в котором жил вместе с шестью иноками. После разорения скита укрылся с братией в запустевшем языческом капище. Учил иноков смирению, показав им пример на каменной статуе: бил её, а затем просил прощения. Объясняя, он сказал, что нужно быть невозмутимым, как этот идол, не сердиться и не превозноситься. Преподобный Феодор Чудотворец (VI). Пустынник, по преданиям обладавший даром чудотворения. Во время путешествия по его молитве морская вода превратилась в пресную, утолив жажду спутников. Сам же уверял, что чудо случилось не из-за его молитвы, а по милости Бога. • Преподобный авва Дорофей (ок. 620). Подвижник, ученик преподобного Иоанна Пророка и Варсануфия Великого. Оставил мир ради монашества. Был келейником у преподобного Иоанна, затем основал собственную обитель, став духовным наставником (аввой). Авва Дорофей оставил после себя богатое духовное наследие: 21 поучение, письма, а также записи бесед великих старцев Варсануфия и Иоанна (87 вопросов и ответов). Известны также 30 слов о подвижничестве и наставления аввы Зосимы. • Святитель Константин, митрополит Киевский и всея Руси (1159). Сыграл ключевую роль в восстановлении порядка в Русской Церкви после смуты 1147 года. Прибыв из Константинополя в 1156 году, он отменил решения незаконного собора и укрепил единство с Вселенской Церковью. • Благоверный князь Феодор Новгородский (1233). • Священномученики Михаил пресвитер (1931) и Николая пресвитер (1943). События дня: 18 июня 2026 года в православной церкви прославляют: Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского (1150), который стал жертвой междоусобной борьбы. Обретение мощей Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599). Кроме того, в календаре церковных праздников это день Игоревской иконы Божией Матери.