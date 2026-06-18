Красноярцев приглашают на Сабантуй в Татышев-парк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня на восточной стороне острова Татышев пройдет татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй.
Сабантуй объединит народные традиции, обычаи, песни и спортивные состязания. В программе — конкурс на самую креативную тюбетейку, выставка и дегустация традиционного лакомства чак-чак, а также национальная борьба на поясах «кореш».
Для участников и гостей подготовлены спортивные испытания: перетягивание каната, поднятие гири, бег с коромыслами и армрестлинг. Для детей проведут конкурс рисунков и подвижные игры.
На главной сцене выступят творческие коллективы из Республики Татарстан, Красноярского края и города.
Гостей будут ждать с 11:00 до 19:00, сообщает мэрия.
6+