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Красноярцев приглашают на Сабантуй в Татышев-парк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня на восточной стороне острова Татышев пройдет татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня на восточной стороне острова Татышев пройдет татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй.

Сабантуй объединит народные традиции, обычаи, песни и спортивные состязания. В программе — конкурс на самую креативную тюбетейку, выставка и дегустация традиционного лакомства чак-чак, а также национальная борьба на поясах «кореш».

Для участников и гостей подготовлены спортивные испытания: перетягивание каната, поднятие гири, бег с коромыслами и армрестлинг. Для детей проведут конкурс рисунков и подвижные игры.

На главной сцене выступят творческие коллективы из Республики Татарстан, Красноярского края и города.

Гостей будут ждать с 11:00 до 19:00, сообщает мэрия.

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