73-летний водитель с эпилепсией лишился прав после аварии в Зеленогорске

В Зеленогорске суд лишил прав 73-летнего водителя с эпилепсией после аварии. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Как рассказали в ведомстве, одна поездка по улицам Зеленогорска закончилась аварией: 73-летний водитель во время движения внезапно потерял контроль над автомобилем, столкнулся с другой машиной и вылетел в сугроб.
Позже выяснилось, что пенсионер длительное время состоит на учёте у психиатра с диагнозом «эпилепсия». Это заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортом, однако мужчина продолжал пользоваться правами.
Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие водительского удостоверения. Ведомство указало, что нахождение такого водителя на дороге создаёт реальную угрозу для окружающих. Суд поддержал иск.
Ранее мы сообщали, что прокуратура вернула государству 57 га акватории Красноярского водохранилища.