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В России может появиться отдельное ведомство для организации отдыха детей летом: что известно

В Госдуме хотят создать ведомство для организации детского летнего отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо создать федеральное ведомство, которое отвечало бы за организацию детского летнего отдыха и строительство стационарных и палаточных лагерей. С подобной инициативой выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Призываю создать федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, которое будет отвечать за финансирование, строительство стационарных и палаточных лагерей», — сказал депутат для ТАСС.

Миронов считает, что ведомство должно отвечать за стандарты досуга и качество питания.

Парламентарий также отметил, что необходимо ввести механизмы кешбэка и налоговых вычетов при приобретении путевок в детские лагеря.

В Госдуме накануне предложили семьям с детьми давать по 100 часов бесплатных услуг няни в год.

Кроме этого, в ГД также хотят выдавать школьникам по 3 тыс. рублей на покупку книг.