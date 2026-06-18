Иркутский политех вошел в топ-100 вузов России

Приёмная кампания стартует 20 июня с праздника «День абитуриента 2026», который начнётся в 12:00 на площади перед университетом. В программу войдут автопробег, интерактивы и розыгрыш призов. Также в этот день можно будет проконсультироваться по вопросам трудоустройства и целевого набора с компаниями-индустриальными партнёрами политеха.