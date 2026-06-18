Иркутский политех вошел в топ-100 вузов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало пятнадцатый ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. Иркутский политех в этом списке сохранил за собой 83 место.
По информации RAEX, рейтинг презентовали на форуме «Три миссии российского образования». В 2026 году среди лидеров оказались вузы из 30 регионов. Более половины мест в топ-100 заняли университеты городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга.
Значительно укрепили свои позиции инженерно-технические вузы. В текущем году их число в рейтинговом списке выросло до 39. Среди них Иркутский политех, сохранивший за собой 83 место. ИРНИТУ стал единственным вузом столицы Приангарья, вошедшим в рейтинг RAEX на этот раз.
Учебные заведения оценивались по трём показателям. По уровню качества образования Иркутский политех занимает 107 место (ранг), по востребованности выпускников работодателями — 74, а по научно-исследовательской деятельности — 58 место.
В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга приняли участие 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 000 человек.
Полная версия рейтинга доступна по ссылке.
Отметим, что в 2026 году ИРНИТУ предлагает абитуриентам 2686 бюджетных мест. По направлениям бакалавриата выделено 1280 мест, специалитета — 399, магистратуры — 617, СПО — 320. В аспирантуре предусмотрено 70 бюджетных мест, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.
Приёмная кампания стартует 20 июня с праздника «День абитуриента 2026», который начнётся в 12:00 на площади перед университетом. В программу войдут автопробег, интерактивы и розыгрыш призов. Также в этот день можно будет проконсультироваться по вопросам трудоустройства и целевого набора с компаниями-индустриальными партнёрами политеха.