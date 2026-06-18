В Росреестре рассказали челябинцам, что делать при захвате земли соседом

В разгар летнего сезона южноуральские собственники нередко сталкиваются с ситуацией, когда соседи самовольно переносят забор или строят объекты на границе участков, занимая чужую территорию. Управление Росреестра по Челябинской области напоминает дачникам, как действовать при захвате соседом чужой земли.
Самый простой способ избежать конфликтов — заранее установить точные границы участка (провести межевание). Если проблема уже возникла, первым делом следует попробовать договориться с соседями мирно и добиться добровольного освобождения территории.
Когда договориться не получается, можно направить обращение в Росреестр или орган муниципального земельного контроля. Сделать это можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства или на личном приеме. К обращению необходимо приложить подтверждающие данные: фотографии, результаты измерений кадастрового инженера или иные документы.
На основании заявления инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку. При выявлении нарушения выдадут предписание и установят срок для его устранения. Если сосед все же не отступает, нарушителю выпишут еще одно предписание и составят протокол об административном правонарушении.
За самовольное занятие земельного участка предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от 5 до 10 тысяч рублей.
Государственные инспекторы не имеют полномочий обращаться в суд с исками о принудительном освобождении участков. Поэтому, если вопрос невозможно решить в административном порядке, правообладатель может самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав.
Напомним, в Челябинске вырос спрос на покупку дачи.