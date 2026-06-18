В Росреестре рассказали челябинцам, что делать при захвате земли соседом

Когда договориться не получается, можно направить обращение в Росреестр или орган муниципального земельного контроля. Сделать это можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства или на личном приеме. К обращению необходимо приложить подтверждающие данные: фотографии, результаты измерений кадастрового инженера или иные документы.