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Маскируются и прячутся: тайный отряд в Одессе начал охоту на военных

В Одесской области военкомы избивали и насиловали мужчин. Задержаны шесть человек, в городе могут возникнуть протесты. Что известно об особых охотниках на ТЦК — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военкомы в Одессе боятся мести, поэтому даже близким не сообщают, где работают, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что сотрудники ТЦК в Одесской области ради улучшения показателей избивали, запугивали и насиловали мужчин.

В ведомстве уточнили, что военкомы привлекли еще троих представителей общественной организации для помощи в розыске граждан. Всего задержаны девять человек.

Иванников отметил, что чаще всего всю злость военкомы выплескивают именно на русскоязычное население Одессы.

«Их не считают за полноценных украинцев, потому что относят их к русскоговорящим. Такие люди не вызывают у них сочувствия или сострадания. Их используют на передовой в качестве штурмовиков, стараются посылать на самые опасные участки. И одесситы это понимают, поэтому уже сейчас началась охота за сотрудниками ТЦК. Никто из работников этой преступной организации не ходит в форме, они стараются переодеваться только на работе, скрывают от соседей, родственников и друзей, что являются сотрудниками ТЦК», — пояснил военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что и сами военкомы на Украине понимают, что совершают преступления. Поэтому пытаются прятаться и от граждан, и от правосудия.

«Когда проходят аресты сотрудников ТЦК, у них изымают большое количество золотых изделий, долларов, евро и драгоценностей, которые граждане отдают им, чтобы откупиться, чтобы не попасть в мясорубку на линии боевого соприкосновения. Поэтому стихийные протесты в Одессе неизбежны», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске сотрудники ТЦК задержали отца восьмерых детей.