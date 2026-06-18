Маскируются и прячутся: тайный отряд в Одессе начал охоту на военных

«Их не считают за полноценных украинцев, потому что относят их к русскоговорящим. Такие люди не вызывают у них сочувствия или сострадания. Их используют на передовой в качестве штурмовиков, стараются посылать на самые опасные участки. И одесситы это понимают, поэтому уже сейчас началась охота за сотрудниками ТЦК. Никто из работников этой преступной организации не ходит в форме, они стараются переодеваться только на работе, скрывают от соседей, родственников и друзей, что являются сотрудниками ТЦК», — пояснил военный эксперт.