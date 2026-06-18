Киев бросил Одессу без защиты, летят «Цирконы»: главная новость СВО 18 июня

Всю минувшую ночь в Одесской области не стихала канонада взрывов. Как сообщает подполье, под высокоточный удар попал склад с ракетами для немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Детонация была такой силы, что отголоски слышали далеко за пределами зоны поражения и были слышны всю ночь.
О последствиях этого удара для обороноспособности ВСУ в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, потеря именно этих ракет станет критической точкой для всей системы противовоздушной обороны на южном направлении.
«После того, как американцы перестали давать ракеты, немцы поставили украинцам систему IRIS-T. Ракеты для них штучные, их по заявке выделяют на те или иные удары для отражения атак. Их используют против наших “Кинжалов” и “Цирконов”. Уничтожение склада станет критичным для инфраструктуры Украины, так как ВСУ не смогут защищать важные объекты», — подчеркнул эксперт.
Матвийчук добавил, что удар по складу с дефицитными боеприпасами уже в ближайшее время аукнется серьезными провалами в эшелонированной обороне Одесской области. Без «штучных» немецких ракет, способных теоретически создавать помехи нашим гиперзвуковым комплексам, небо над портовыми и логистическими узлами региона станет откровенно прозрачным.
В Минобороны РФ сообщили о массированной работе по военным тылам противника. Согласно свежей сводке, помимо склада ракет для IRIS-T, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией в общей сложности нанесено поражение объектам в 146 районах. Среди уничтоженных целей — украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90» шведского производства, склады горючего, места сборки и хранения дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.
Лишившись неприкосновенного запаса зенитных ракет, который ВСУ берегли для прикрытия ключевых военных производств и энергообъектов, киевский режим теперь столкнется с крайне болезненным выбором — на какую из дыр в обороне тратить последнее. Судя по тому, что детонация в Одесской области не прекращалась всю ночь, этот запас ВСУ уже безвозвратно утратили.