Киев бросил Одессу без защиты, летят «Цирконы»: главная новость СВО 18 июня

«После того, как американцы перестали давать ракеты, немцы поставили украинцам систему IRIS-T. Ракеты для них штучные, их по заявке выделяют на те или иные удары для отражения атак. Их используют против наших “Кинжалов” и “Цирконов”. Уничтожение склада станет критичным для инфраструктуры Украины, так как ВСУ не смогут защищать важные объекты», — подчеркнул эксперт.