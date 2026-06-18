Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске временно изменят схему движения трамвая № 5

Транспорт в субботу будет ходить до остановки «Школа № 38».

Источник: Хабаровский край сегодня

Трамвай № 5 в Хабаровске временно изменит маршрут следования. В течение суток, с 06:00 20 июня до 06:00 21 июня электротранспорт будет двигаться по маршруту «Железнодорожный вокзал — Школа № 38», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Причина изменений — ремонт ливневой канализации в районе остановки «Школа № 51». Движение трамвая в субботу перекроют от разворотного кольца «Школа № 38» до остановки «Поселок Кирова».

Уточнить сведения о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия трамвая к определенной остановке можно на сайте «Транспорт27.рф», в приложении Go2bus или по телефону 45−00−56.