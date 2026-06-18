В Хабаровске временно изменят схему движения трамвая № 5

Трамвай № 5 в Хабаровске временно изменит маршрут следования. В течение суток, с 06:00 20 июня до 06:00 21 июня электротранспорт будет двигаться по маршруту «Железнодорожный вокзал — Школа № 38», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Причина изменений — ремонт ливневой канализации в районе остановки «Школа № 51». Движение трамвая в субботу перекроют от разворотного кольца «Школа № 38» до остановки «Поселок Кирова».
Уточнить сведения о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия трамвая к определенной остановке можно на сайте «Транспорт27.рф», в приложении Go2bus или по телефону 45−00−56.