Футболиста сборной Кот-д’Ивуара арестовали перед началом ЧМ

Как уточняет издание, поводом для начала расследования послужили данные о подозрительных ставках на матч чемпионата Франции между командами «Ницца» и «Мец», в частности, ставках на получение Ваи предупреждения в виде желтой карточки. В настоящее время расследование дела продолжается.