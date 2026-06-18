Футболиста сборной Кот-д’Ивуара арестовали перед началом ЧМ

Французская полиция задержала футболиста «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне) и сборной Кот-д Ивуара Элье Ваи за две недели до начала чемпионата мира, сообщает издание The Athletic со ссылкой на источники.
Спортсмен был задержан 29 мая после матча с «Сент-Этьеном», в котором отличился двумя забитыми голами и помог своей команде остаться в элитном дивизионе французского футбола.
Арест Элье Ваи был частью расследования, проводимого прокуратурой Марселя. В рамках расследования проверяются факты коррупции в спорте, мошенничества и легализации доходов, полученных незаконным путем. После допроса футболист был отпущен без предъявления обвинений.
Как уточняет издание, поводом для начала расследования послужили данные о подозрительных ставках на матч чемпионата Франции между командами «Ницца» и «Мец», в частности, ставках на получение Ваи предупреждения в виде желтой карточки. В настоящее время расследование дела продолжается.
Ранее также сообщалось, что возле стадиона тренировочной базы сборной Ирана в Тихуане был найден труп.