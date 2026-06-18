Пять новых библиотек появятся в рамках КРТ в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые культурные пространства разместят в разных районах города в рамках проектов комплексного развития территорий.
Три библиотеки предусмотрены в микрорайоне Плодово-Ягодный, одна — на улице Калинина и еще одна на улице Партизана Железняка. Общая площадь новых объектов превысит 3000 кв. метров.
Библиотеки разместят во встроенно-пристроенных помещениях жилых комплексов. Реализация проектов предусмотрена за счет застройщиков в рамках социальных обязательств.
Еще одна библиотека запланирована в проекте планировки территории на улице Шахтеров, где также действует договор о комплексном развитии.
В департаменте градостроительства города отмечают, что потребность в социальных объектах определяется на межведомственных штабах с участием профильных подразделений. Такой подход позволяет заранее обеспечивать новые жилые районы необходимой инфраструктурой.