Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять новых библиотек появятся в рамках КРТ в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые культурные пространства разместят в разных районах города в рамках проектов комплексного развития территорий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые культурные пространства разместят в разных районах города в рамках проектов комплексного развития территорий.

Три библиотеки предусмотрены в микрорайоне Плодово-Ягодный, одна — на улице Калинина и еще одна на улице Партизана Железняка. Общая площадь новых объектов превысит 3000 кв. метров.

Библиотеки разместят во встроенно-пристроенных помещениях жилых комплексов. Реализация проектов предусмотрена за счет застройщиков в рамках социальных обязательств.

Еще одна библиотека запланирована в проекте планировки территории на улице Шахтеров, где также действует договор о комплексном развитии.

В департаменте градостроительства города отмечают, что потребность в социальных объектах определяется на межведомственных штабах с участием профильных подразделений. Такой подход позволяет заранее обеспечивать новые жилые районы необходимой инфраструктурой.