Еще два человека утонули в Красноярском крае

За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано два происшествия на воде, сообщает 18 июня ГУ МЧС.
Так, в устье реки Кочечум возле эвенкийского поселка Тура нашли тело женщины.
А в озере Линево Шарыповского округа в районе базы отдыха «Линевский берег» обнаружили тело мужчины.
В настоящее время по обоим фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются все обстоятельства.
В связи с участившимися происшествиями на акваториях спасатели призывают жителей не купаться в запрещенных местах и в состоянии опьянения, а также следить за детьми у воды.
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