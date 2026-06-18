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В Красноярске на три месяца ограничат движение по мосту «777»

В Красноярске 20 июня ограничат движение на мосту «777» из-за ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 июня, в Красноярске частично ограничат движение транспорта по Коркинскому мосту («777») через Енисей. В администрации города уточнили, что это связано с ремонтом деформационных швов на переправе.

Ограничения для автомобилистов продлятся целых три месяца — до 22:00 17 сентября.

Летом 2026 года в краевом центре планируют привести в порядок 52 улицы, четыре моста и 69 километров дорог. Работы на «777» ведет компания «ЕнисейРемСтройПлюс», которая выиграла конкурс на ремонт сразу нескольких объектов за 226,3 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что с начала года в Красноярском крае построили 492 тысячи квадратных метров жилья.