В Красноярском крае ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 13 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярский край пришли результаты ЕГЭ по русскому языку. Предмет сдавали 15059 человек, из них 1490 выпускников получили высокие баллы — свыше 80, и 13 участников выполнили работу на высший балл.
Среди стобалльников — выпускники из Красноярска, Красноярской Мариинской гимназии, Железногорска и Богучанского округа.
В Красноярске это учащиеся «Комплекса Покровский», школы № 157, № 143, № 151, лицея № 1, гимназии № 13 «Академ».
В регионе уже известны результаты ЕГЭ по четырем предметам — русскому языку, химии, истории и литературе. По итогам этих экзаменов максимальные 100 баллов получили 62 человека, отмечает пресс-служба краевого минобразования. Следующие результаты по профильной и базовой математике станут известны не позднее 21 июня.
Основную волну ЕГЭ сегодня, 18 июня, завершают экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть).