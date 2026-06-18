Взят весь Новый Донбасс: ВСУ в панике бегут из освобожденных территорий

Российские подразделения зачищают боевиков ВСУ, оставшихся в селе Новый Донбасс в ДНР после его освобождения, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении села Новый Донбасс на добропольском направлении.
В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА вскрыли огневые позиции, а также места скопления личного состава ВСУ в районе населенного пункта. А для уничтожения целей были задействованы артиллеристы и дроноводы.
Гагин отметил, что освобождение населенного пункта открыло для российских военных прямую дорогу на Доброполье.
«Сейчас в населенном пункте идет боевая работа. Остались одиночные очаги сопротивления, небольшие группы ВСУ. Это всегда бывает. В любом случае они будут зачищены — найдены и зачищены. У них два выхода: сдача в российский плен или ликвидация. Само село небольшое, но у него важное значение укрепрайона на дороге, ведущей к большому населенному пункту», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, как российские подразделения пробивались в Новый Донбасс.