Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взят весь Новый Донбасс: ВСУ в панике бегут из освобожденных территорий

Российские подразделения взяли под свой контроль село Новый Донбасс в ДНР. Что там происходит сейчас — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения зачищают боевиков ВСУ, оставшихся в селе Новый Донбасс в ДНР после его освобождения, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении села Новый Донбасс на добропольском направлении.

В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА вскрыли огневые позиции, а также места скопления личного состава ВСУ в районе населенного пункта. А для уничтожения целей были задействованы артиллеристы и дроноводы.

Гагин отметил, что освобождение населенного пункта открыло для российских военных прямую дорогу на Доброполье.

«Сейчас в населенном пункте идет боевая работа. Остались одиночные очаги сопротивления, небольшие группы ВСУ. Это всегда бывает. В любом случае они будут зачищены — найдены и зачищены. У них два выхода: сдача в российский плен или ликвидация. Само село небольшое, но у него важное значение укрепрайона на дороге, ведущей к большому населенному пункту», — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, как российские подразделения пробивались в Новый Донбасс.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше