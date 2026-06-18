Гана обыграла Панаму со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Следующий матч группы L пройдет 24 июня между сборными Англии и Ганы. Игра начнется в 6:00 мск. Ранее Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, что стало первой победой английской сборной в матче с командой из топ-15 рейтинга.