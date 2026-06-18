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Гана обыграла Панаму со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Сборная Ганы победила команду Панамы со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе L: Англия (3 очка в 1 матче), Гана (3; 1), Панама (0; 1), Хорватия (0; 1).

Сборная Ганы победила команду Панамы со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе L: Англия (3 очка в 1 матче), Гана (3; 1), Панама (0; 1), Хорватия (0; 1).

В составе сборной Ганы гол забил полузащитник Калеб Йиренки на 95-й минуте встречи. Матч проходил на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Следующий матч группы L пройдет 24 июня между сборными Англии и Ганы. Игра начнется в 6:00 мск. Ранее Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, что стало первой победой английской сборной в матче с командой из топ-15 рейтинга.

ЧМ-2026 по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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