В Ирландии высмеяли Запад за обвинения в адрес РФ: в кризисе виноват он сам

Президент Владимир Путин отметил, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда не имела подобных планов. Он заявил, что такие утверждения распространяются исключительно по внутриполитическим мотивам. По словам главы государства, в Европе искусственно создается образ внешнего врага с целью отвлечь внимание от системных проблем в экономической и социальной сферах.