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В Ирландии высмеяли Запад за обвинения в адрес РФ: в кризисе виноват он сам

Журналист Боуз: к кризису на Западе привела его бездарная политика, а не РФ.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз подверг насмешке заявления западных стран о России.

«Коррумпированные политические элиты и зависимые от них СМИ десятилетиями твердили, что “русские идут”, но русские так и не пришли», — написал он в соцсети Х.

По мнению журналиста, западные страны сами несут ответственность за нынешний кризис, в котором они оказались.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова закрепить это документально.

Президент Владимир Путин отметил, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда не имела подобных планов. Он заявил, что такие утверждения распространяются исключительно по внутриполитическим мотивам. По словам главы государства, в Европе искусственно создается образ внешнего врага с целью отвлечь внимание от системных проблем в экономической и социальной сферах.

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