В минусинском «Светофоре» шашлык «похудел» с 1 кг до 400 г

Специалисты проверили магазин и нашли нарушения: товар продавали без ценника, на упаковке отсутствовали сведения о производителе, дате изготовления, весе и других обязательных данных. Кроме того, продукт был заморожен в жидкой среде, но на маркировке не указали, сколько именно весит само мясо, а сколько — жидкость.