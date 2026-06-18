В минусинском «Светофоре» шашлык «похудел» с 1 кг до 400 г

Жительница Минусинска пожаловалась в Роспотребнадзор на магазин «Светофор» на улице Тимирязева. При разморозке шашлыка «По Кавказски» женщина обнаружила, что вместо обещанного килограмма мяса осталось чуть более 400 граммов — остальной вес ушёл в воду и ледяную глазурь.
Специалисты проверили магазин и нашли нарушения: товар продавали без ценника, на упаковке отсутствовали сведения о производителе, дате изготовления, весе и других обязательных данных. Кроме того, продукт был заморожен в жидкой среде, но на маркировке не указали, сколько именно весит само мясо, а сколько — жидкость.
Продавец ООО «Торгсервис 324» сообщил, что производителем шашлыка является красноярское ООО «Стадия-2», и партия в 100 килограммов возвращена поставщику.
Обеим компаниям объявили предостережения за нарушение правил продажи и требований к маркировке.
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