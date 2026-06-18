В Профессорской клинике КрасГМУ начал работу стационар

Одновременно с этим для пациентов стала доступна высокотехнологичная медицинская помощь по полису ОМС без дополнительного направления от врача по месту жительства и без прикрепления к клинике. Услуга предоставляется жителям любых регионов РФ при наличии действующего полиса ОМС, отмечает пресс-служба КрасГМУ.