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В Профессорской клинике КрасГМУ начал работу стационар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Профессорской клинике КрасГМУ организован круглосуточный стационар.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Профессорской клинике КрасГМУ организован круглосуточный стационар.

Одновременно с этим для пациентов стала доступна высокотехнологичная медицинская помощь по полису ОМС без дополнительного направления от врача по месту жительства и без прикрепления к клинике. Услуга предоставляется жителям любых регионов РФ при наличии действующего полиса ОМС, отмечает пресс-служба КрасГМУ.

На первом этапе в рамках программы проводятся оперативные вмешательства по трем направлениям: хирургия (лечение желчнокаменной болезни, удаление грыж живота), травматология (артроскопия плечевого и коленного сустава, лечение травм мениска) и гинекология (лечение эндометриоза, удаление кист и доброкачественных образований яичников). Квота на оказание данной помощи действует до 31 декабря 2026 года.

На консультацию необходимо иметь результаты актуальных исследований: для травматологии — МРТ коленного или плечевого сустава, для хирургии — УЗИ органов брюшной полости, для гинекологии — УЗИ или МРТ малого таза. Направление на операцию выдается непосредственно на приеме.

Пациентам, перенесшим артроскопию коленного или плечевого сустава, по ОМС предоставляется реабилитация в стенах клиники. В остальных случаях после выписки выдаются рекомендации, а при необходимости — больничный лист. Записаться на консультацию можно через бот в мессенджере Макс max.ru/krasgmu_surgeon_bot.