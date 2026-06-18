Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о новых защитных элементах на банкнотах: чем оснастили купюры

Трачук: в обновленных купюрах используются оптически-переменные признаки.

Источник: Комсомольская правда

Гознак применил в обновленных банкнотах номиналом 1 тысяча рублей современные защитные технологии с оптически-переменными элементами. Об этом сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук.

«У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора», — сказал он в интервью РИА Новости.

Трачук уточнил, что аналогичные решения используются и на обновленных пятитысячных купюрах. Особое внимание при разработке защитных признаков традиционно уделяется защитным нитям и технологиям их внедрения в банкноты.

Ранее KP.RU сообщал, что российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Финансовый советник Алексей Родин отметил, что в ряде стран купюры делают из полимера для усиленной защиты, а в России они изготавливаются из хлопковой бумаги.