Россиянам рассказали о новых защитных элементах на банкнотах: чем оснастили купюры

Ранее KP.RU сообщал, что российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Финансовый советник Алексей Родин отметил, что в ряде стран купюры делают из полимера для усиленной защиты, а в России они изготавливаются из хлопковой бумаги.