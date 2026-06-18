Музей «Пермь-36» покажет бесплатный спектакль «Млодек, Млада и тьма»

Музей организует трансфер из Перми стоимостью 2 тыс. руб. Выезд в 12:00 с ул. Ленина, 53 со стороны театра «Сцена-Молот». В стоимость входит трансфер и экскурсия по музею. Для желающих возможно размещение с ночевкой.