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Ограждение школы в хабаровском крае районе восстановлено после проверки прокуратуры

Часть территории образовательного учреждения не имела надлежащего ограждения.

Источник: Комсомольская правда

В Аяно Майском районе прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и выявила нарушение. Установлено, что часть территории образовательного учреждения не имела надлежащего ограждения, что угрожало безопасности учащихся, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края».Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По итогам проверки надзорное ведомство инициировало устранение выявленных недостатков. В результате отсутствующая часть ограждения образовательного учреждения была установлена. Таким образом, права учащихся на безопасные условия обучения восстановлены.

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