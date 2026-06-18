Ограждение школы в хабаровском крае районе восстановлено после проверки прокуратуры

В Аяно Майском районе прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и выявила нарушение. Установлено, что часть территории образовательного учреждения не имела надлежащего ограждения, что угрожало безопасности учащихся, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края».Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.