Адмирал Комоедов назвал напугавшее НАТО в Ла-Манше оружие фрегата РФ

Фрегат «Адмирал Григорович», который произвел вынужденный выстрел в сторону британского судна в Ла-Манше, оборудован мощным вооружением, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.
Напомним, в Ла-Манше гражданский парусник Bright Future под британским флагом двигался опасным курсом на сближение с кораблем РФ. Экипаж фрегата попытался связаться с судном, но все попытки оказались тщетными, а курс так и не был изменен.
После сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. В результате яхта сменила направление и стала отдаляться от корабля.
«Кроме стрелкового оружия, есть артиллерийское. У него есть реактивно-глубинные бомбы против подводных лодок, у него есть противодиверсионные средства. В любом случае, Великобритания не должна мешать свободному судоходству. Военный корабль обладает иммунитетом. Надо было не просто стрелковым оружием стрелять, а еще небольшую бомбочку глубинную кинуть впереди, чтобы знали, что и как», — подчеркнул Комоедов.
«Адмирал Григорович» — фрегат, состоящий на вооружении Черноморского флота ВС России. Основу ударного ракетного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, использующие ракеты «Калибр», «Оникс» и в перспективе «Циркон». Также на корабле есть артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение.
Ранее адмирал Комоедов объяснил предупредительный выстрел фрегата РФ в Ла-Манше.