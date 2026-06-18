Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адмирал Комоедов назвал напугавшее НАТО в Ла-Манше оружие фрегата РФ

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше произвел предупредительный выстрел в сторону приблизившегося к нему британского судна. Какое еще оружие есть на корабле — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Фрегат «Адмирал Григорович», который произвел вынужденный выстрел в сторону британского судна в Ла-Манше, оборудован мощным вооружением, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.

Напомним, в Ла-Манше гражданский парусник Bright Future под британским флагом двигался опасным курсом на сближение с кораблем РФ. Экипаж фрегата попытался связаться с судном, но все попытки оказались тщетными, а курс так и не был изменен.

После сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. В результате яхта сменила направление и стала отдаляться от корабля.

«Кроме стрелкового оружия, есть артиллерийское. У него есть реактивно-глубинные бомбы против подводных лодок, у него есть противодиверсионные средства. В любом случае, Великобритания не должна мешать свободному судоходству. Военный корабль обладает иммунитетом. Надо было не просто стрелковым оружием стрелять, а еще небольшую бомбочку глубинную кинуть впереди, чтобы знали, что и как», — подчеркнул Комоедов.

«Адмирал Григорович» — фрегат, состоящий на вооружении Черноморского флота ВС России. Основу ударного ракетного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, использующие ракеты «Калибр», «Оникс» и в перспективе «Циркон». Также на корабле есть артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение.

Ранее адмирал Комоедов объяснил предупредительный выстрел фрегата РФ в Ла-Манше.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше