Адмирал Комоедов назвал напугавшее НАТО в Ла-Манше оружие фрегата РФ

«Кроме стрелкового оружия, есть артиллерийское. У него есть реактивно-глубинные бомбы против подводных лодок, у него есть противодиверсионные средства. В любом случае, Великобритания не должна мешать свободному судоходству. Военный корабль обладает иммунитетом. Надо было не просто стрелковым оружием стрелять, а еще небольшую бомбочку глубинную кинуть впереди, чтобы знали, что и как», — подчеркнул Комоедов.