Трамп и Макрон устроили силовое состязание при рукопожатии в Версале

Трамп прибыл в Версаль на бронированном президентском автомобиле. Макрон вышел встречать коллегу к двери лимузина. Классическое рукопожатие стороны сразу перевели в захват, сцепив правые ладони в замок. Трамп перехватил инициативу, притянул руку соперника к себе и похлопал его по плечу. Затем он повторил маневр, снова прижав запястье Макрона к груди. Французскому президенту удалось сравнять счет только после того, как он развернул корпус и притянул запястье Трампа к себе, говорится в сообщении.