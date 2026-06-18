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Трамп и Макрон устроили силовое состязание при рукопожатии в Версале

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон устроили силовое состязание при рукопожатии в Версале. Об этом в среду, 17 июня, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон устроили силовое состязание при рукопожатии в Версале. Об этом в среду, 17 июня, пишет РИА Новости.

Трамп прибыл в Версаль на бронированном президентском автомобиле. Макрон вышел встречать коллегу к двери лимузина. Классическое рукопожатие стороны сразу перевели в захват, сцепив правые ладони в замок. Трамп перехватил инициативу, притянул руку соперника к себе и похлопал его по плечу. Затем он повторил маневр, снова прижав запястье Макрона к груди. Французскому президенту удалось сравнять счет только после того, как он развернул корпус и притянул запястье Трампа к себе, говорится в сообщении.

На полях саммита «Большой семерки» президент США Дональд Трамп во вторник, 16 июня, наградил супругу французского лидера Эммануэля Макрона Брижит своим фирменным рукопожатием. Политик пожимал руку женщины и не отпускал ее на протяжении 10 секунд.

14 мая во время визита в Китайскую Народную Республику Дональд Трамп попытался перехватить инициативу, притянув к себе руку председателя страны Си Цзиньпина, но китайский лидер сохранил контроль над ситуацией. В результате ни один из лидеров не уступил инициативу, и их руки остались на одном уровне. Всего рукопожатие лидеров двух стран продлилось 14 секунд.

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