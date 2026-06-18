Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и двое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Гуково Ростовской области

В городе Гуково Ростовской области минувшей ночью произошла воздушная атака с применением дронов. В результате один человек погиб, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

Губернатор назвал случившееся большим горем. Слюсарь выразил глубокие соболезнования близким погибшего.

Ещё двое пострадавших были оперативно госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Медицинский персонал оказывает пациентам всю необходимую помощь.

Помимо жертв среди людей, зафиксирован ущерб инфраструктуре. В ходе налёта получил повреждения тепловоз. Также на территории города вспыхнули два пожара в коммерческих строениях.

На местах возгораний сейчас трудятся экстренные службы. Детальная информация о масштабах разрушений будет уточняться по мере разбора завалов и ликвидации огня.

Глава области подчеркнул, что опасность с воздуха сохраняется до сих пор. Воздушная атака в настоящий момент продолжается. Жителей призывают немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях без окон.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше