Электростанция в контейнере: хабаровский Завод М1 строит автономные энергомодули

— Не всегда у заказчика есть возможность строить капитальный объект со всеми необходимыми согласованиями и подготовкой площадки. Поэтому установки выполняются мобильными — на шасси или специальных салазках. За счёт этого они не считаются капитальными сооружениями, а значит, заказчик может избежать сложных бюрократических процедур и быстрее получить источник энергии, — объясняет эксперт.