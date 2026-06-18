Электростанция в контейнере: хабаровский Завод М1 строит автономные энергомодули

В промышленной зоне села Тополево рядом с Хабаровском работает предприятие, продукция которого востребована не только в нашем регионе и стране, но и на зарубежном рынке. «Завод М1» выпускает дизель-генераторные и газопоршневые установки, трансформаторные подстанции и модульные энергокомплексы для удалённых территорий, добывающих предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры и торговых сетей.
В прошлом году предприятие получило статус малой технологической компании. Он присваивается организациям, которые ведут собственные разработки и создают инновационную продукцию. Статус открывает доступ к льготному финансированию и дополнительным мерам государственной поддержки.
Журналисты ИА AmurMedia приехали на предприятие, познакомились с его работой и поговорили с руководителем производства «Завода М1» Максимом Паршиным.
— Компания занимается производством генерирующих установок в контейнерном исполнении. Это дизель-генераторные, газопоршневые и гибридные установки с использованием возобновляемых источников энергии, в том числе солнечных панелей. Кроме того, мы производим распределительные устройства, трансформаторные подстанции и пункты операторского управления, которые позволяют контролировать работу всей системы из одного центра, — говорит он.
Особую роль такие решения играют на Дальнем Востоке, где многие населённые пункты, промышленные площадки и добывающие предприятия находятся вдали от централизованных энергосистем и нуждаются в автономных источниках энергии.
Основным направлением деятельности предприятия остаётся производство контейнерных дизельных и газовых генераторных установок. Одновременно завод расширяет линейку оборудования за счёт выпуска трансформаторных подстанций, которые преобразуют высокое напряжение в привычные для потребителей параметры.
При этом география проектов предприятия давно вышла за пределы региона. Сегодня завод участвует в реализации международного проекта строительства атомной электростанции Эль-Дабаа в Египте.
— Мы являемся партнёрами и субподрядчиками проекта, который реализует Росатом. Для энергетических систем атомной станции мы производим специальные контейнеры с собственными системами климат-контроля. Внутри размещается коммутационное оборудование, а наша задача — защитить его от воздействия внешней среды. Это особые условия эксплуатации: жаркий климат, большие перепады температур между днём и ночью, высокая нагрузка на оборудование, — отмечает Максим Паршин.
При проектировании контейнеров пришлось учитывать и особенности логистики. Изделия изготавливаются в стандартных размерах морских контейнеров, чтобы их можно было транспортировать на судах.
Одним из преимуществ энергетических комплексов контейнерного типа является мобильность. Для многих заказчиков это позволяет значительно сократить сроки ввода оборудования в эксплуатацию.
— Не всегда у заказчика есть возможность строить капитальный объект со всеми необходимыми согласованиями и подготовкой площадки. Поэтому установки выполняются мобильными — на шасси или специальных салазках. За счёт этого они не считаются капитальными сооружениями, а значит, заказчик может избежать сложных бюрократических процедур и быстрее получить источник энергии, — объясняет эксперт.
Поэтому мобильные энергетические модули востребованы не только у промышленных предприятий. Одним из заказчиков завода стала одна из известных российских ретейлерских сетей, для которой предприятие сейчас изготавливает несколько мобильных контейнеров. Для торговых объектов такие решения позволяют оперативно начинать работу на новых площадках и не тратить время на процедуры ввода капитальных энергообъектов.
Среди реализованных проектов завода есть установки для Камчатки, Сахалина, Якутии и других территорий Дальнего Востока. Часть оборудования используется как резервные источники питания в регионах, где природные условия нередко становятся причиной перебоев в энергоснабжении. Спрос на газовую генерацию в последние годы растёт.
— Для многих удалённых территорий Хабаровского края генераторные установки по-прежнему остаются самым эффективным способом получения электроэнергии. При этом газ сегодня является более доступным и экономичным ресурсом, чем дизельное топливо. Поэтому сейчас идёт постепенный переход на более современные газовые установки, что позволяет снизить стоимость выработки электроэнергии, — объясняет руководитель производства.
Одним из таких проектов стала газопоршневая установка мощностью один мегаватт для посёлка Анненские Минеральные Воды. Она вошла в состав существующего энергокомплекса и во время ремонта на других объектах фактически обеспечивала электричеством всё поселение.
Завод активно сотрудничает и с добывающими предприятиями. Одна из компаний, занимающихся добычей газа и полезных ископаемых, получит комплексные энергосистемы, включающие несколько генераторных установок, операторские пункты управления и распределительные устройства.
— У нас есть объекты в глубине Якутии, которые оборудованы ещё и системой утилизации тепла. По сути, это уже не просто электростанция, а полноценный энергоцентр. Установка вырабатывает электричество, а тепло от работы двигателя и выхлопных газов используется для горячего водоснабжения и отопления, — рассказывает Максим Паршин.
В основе работы предприятия лежит собственный конструкторский и инженерный штат. Именно здесь разрабатываются металлоконструкции, проектируется размещение оборудования и создаётся вся документация, по которой изделия затем производятся в цехах.
— Прежде чем что-то построить, нужно это придумать. Для этого нужны специалисты, которые способны не только представить изделие, но и полностью его спроектировать. Конструкторский отдел занимается разработкой металлоконструкций и автоматизированных систем, которые затем объединяются в единую экосистему изделия, — говорит Максим Паршин.
Ещё одним конкурентным преимуществом предприятия стало собственное программное обеспечение для управления и диспетчеризации энергетических комплексов. Оно создано на базе отечественных решений и позволяет заменить зарубежные аналоги.
На фоне растущего спроса на стабильные источники энергоснабжения для удалённых территорий и промышленных объектов именно такие производства, как «Завод М1», могут стать одной из точек роста промышленности Хабаровского края и Дальнего Востока.