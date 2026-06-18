На аукционе в США продали секретный документ с подписью Сталина

На аукционе RR Auction в Соединенных Штатах продан секретный документ, подписанный генсекретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. Итоговая стоимость лота составила 13,8 тысячи долларов США, сообщает официальный сайт аукционного дома.
В материалах подчеркивается, что в данном документе содержатся указания по обеспечению защиты трех столичных городов стран Восточной Европы, освобожденных от фашистской оккупации, а именно Таллина, Риги и Варшавы.
Как указано в описании лота, на документе стоит подпись Сталина синим несмываемым карандашом. Его состояние оценивается как отличное, однако на бумаге присутствуют незначительные загрязнения и пятна.
Ранее также сообщалось, что в Грузии решили распродать 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина.