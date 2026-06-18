Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На аукционе в США продали секретный документ с подписью Сталина

На аукционе в США продали документ с подписью Сталина синим несмываемым карандашом.

Источник: Аргументы и факты

На аукционе RR Auction в Соединенных Штатах продан секретный документ, подписанный генсекретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. Итоговая стоимость лота составила 13,8 тысячи долларов США, сообщает официальный сайт аукционного дома.

В материалах подчеркивается, что в данном документе содержатся указания по обеспечению защиты трех столичных городов стран Восточной Европы, освобожденных от фашистской оккупации, а именно Таллина, Риги и Варшавы.

Как указано в описании лота, на документе стоит подпись Сталина синим несмываемым карандашом. Его состояние оценивается как отличное, однако на бумаге присутствуют незначительные загрязнения и пятна.

Ранее также сообщалось, что в Грузии решили распродать 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше