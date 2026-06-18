Львова-Белова призвала усилить работу с родителями с зависимостями

«Мы, когда с президентом (России Владимиром Путиным) обсуждали, я ему говорю: 40% случаев именно социального сиротства связано с зависимостями родителей. И если мы сейчас ничего не будем делать,… мы не сможем это побороть. Наша главная задача с вами — найти те решения, которые есть внутри уже. Чуть расширив, увеличив, добавив необходимые ресурсы, которые также есть внутри системы», — сказала Львова-Белова на стратегической сессии «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей» в Забайкалье.