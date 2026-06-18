Подведены итоги спортивного сезона 2025/2026 в Нижегородской области

По сравнению с предыдущим годом, нижегородцы оказались ниже в турнирной таблице, не попав в плей-офф. При этом клубу в шестой раз в своей истории удалось выйти в финал Кубка России, где нижегородцы были близки к повторению своего победного успеха сезона 2022/2023.