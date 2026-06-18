Подведены итоги спортивного сезона 2025/2026 в Нижегородской области

Спортивные нижегородские команды, играющие в высших дивизионах, завершили сезон 2025/2026. Об его итогах — в материале ИА «Время Н».
«Норманочка» (футзал): выигрыш Кубка России и третье место в регулярном чемпионате.
В матче за Кубок России «Норманочка» обыграла «ОрёлГУ-КПРФ» и в четвёртый раз в истории завоевала титул обладателя кубка страны.
В регулярном чемпионате «Норманочка» заняла первое место, набрав 59 очков в 24 матчах. В полуфинальной серии команда уступила «Лагуне-УОР» с общим счетом 1−3. При этом клубу было засчитано техническое поражение в домашнем матче из-за того, что не приехала машина «Скорой помощи». По итогам матчей за третье место нижегородки завоевали бронзу в противостоянии с санкт-петербургской «Авророй».
Нижегородки стали первыми по итогам регулярного чемпионата, и после выигрыша Кубка России могли претендовать на золотой «дубль», но досадное домашнее техническое поражение, произошедшее не по спортивным причинам, негативно повлияло на исход полуфинальной серии.
2. МХК «Чайка» (хоккей с шайбой): очередная бронза МХЛ.
Нижегородская «Чайка» завершила сезон 2025/2026 в статусе бронзового призёра Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Команда успешно дошла до полуфинальной стадии плей-офф и завоевала заслуженные награды.
В регулярном чемпионате клуб занял шестое место в группе «Восток» Золотого дивизиона, набрав 74 очка в 58 матчах. В плей-офф «Чайка» победила соперников по итогам серий ⅛ финала и четвертьфинала и дошла до полуфинала, где уступила «Локо», и завоевала бронзовые медали чемпионата МХЛ уже третий год подряд.
Финишировав в регулярном чемпионате в середине таблицы, клуб, тем не менее, снова подтвердил свой статус одного из фаворитов Молодежной хоккейной лиги, добравшись до плей-офф.
3. «Торпедо» (хоккей с шайбой): сезон — один из лучших в современной истории клуба.
Нижегородское «Торпедо» завершило сезон 2025/2026 с результатом, который команда и болельщики могут по праву считать отличным. Клуб не только стабильно выступал в регулярном чемпионате КХЛ, но и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
Регулярный сезон: уверенное шестое место.
В регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» заняло шестое место в Западной конференции, набрав 81 очко в 68 матчах.
Плей-офф: выход во второй раунд — серьезный успех.
Главным событием сезона стал выход «Торпедо» во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Это произошло впервые после сезона 2022/2023 и в четвертый раз в истории клуба.
В первом раунде плей-офф нижегородцы уверенно обыграли «Северсталь» со счётом 4:1. Во втором раунде «Торпедо» встретилось с магнитогорским «Металлургом» — лучшей командой регулярного сезона — и уступило достойному сопернику со счетом 1:4.
Выход во второй раунд плей-офф — это результат работы всей команды, тренерского штаба и грамотного управления клубом. Сезон стал отправной точкой для новых амбиций: впереди у «Торпедо» задачи по закреплению успеха и борьбе за более высокие раунды Кубка Гагарина.
4. ПКМФ «Торпедо» (футзал): седьмое место и выход в плей-офф.
Нижегородцы на протяжении всего регулярного чемпионата Бетсити-Суперлига вели борьбу в верхней части турнирной таблицы. Набрав 83 очков в 48 матчах, команда заняла седьмое место из 11 команд, пробившись в плей-офф. В четвертьфинале «Торпедо» уступило в серии будущему финалисту — клубу «Ухта».
В Кубке лиги клуб не продвинулся дальше группового турнира.
По итогам сезона команда уверенно вышла в плей-офф, но составить конкуренцию лидерам пока не получилось.
5. БК «Пари Нижний Новгород» (баскетбол): финал Кубка России, невыход в плей-офф и приостановка деятельности.
Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» завершил сезон 2025/26 с двумя ключевыми результатами: в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда заняла 9-е место (12 побед и 28 поражений в 40 играх) и не вышла в плей-офф, а в Газпромбанк Кубке России добралась до финала.
Кубок России: финал.
15 марта во Владивостоке «Пари НН» был очень близок к выигрышу трофея, уступив МБА-МАИ с разницей в одно очко — 67:68.
Регулярный сезон: девятое место из 11.
В 40 матчах регулярного чемпионата клуб набрал 52 очка, отстав на три очка от восьмого места, позволявшего выйти в плей-офф.
Приостановка деятельности:
Финансовая ситуация, повлиявшая на возможности спонсоров и партнеров, вынудила клуб приостановить деятельность основной команды и снять её с сезона 2026/27. Решение носит вынужденный, но управляемый характер: клуб сохранит структуру, инфраструктуру и тренерский штаб, сосредоточившись на развитии молодых игроков и продолжении выступлений молодежной команды в Единой молодежной лиге ВТБ.
По сравнению с предыдущим годом, нижегородцы оказались ниже в турнирной таблице, не попав в плей-офф. При этом клубу в шестой раз в своей истории удалось выйти в финал Кубка России, где нижегородцы были близки к повторению своего победного успеха сезона 2022/2023.
6. «Старт» (хоккей с мячом): выход в плей-офф и восьмое место в Суперлиге.
В регулярном чемпионате «Старт» занял шестое место среди 12 команд-участниц. Клуб набрал 35 очков в 22 матчах и вышел в плей-офф.
В ¼ финала плей-офф «Старт» дважды проиграл в гостях кемеровскому «Кузбассу». Домашний матч 1 марта в Нижнем Новгороде не состоялся из-за плохого состояния льда. «Старту» засчитали поражение в матче и оштрафовали. Серия игр на этом завершилась.
В рамках Кубка ФХМР, где разыгрывались места с пятого по восьмое, «Старт» выступил неудачно и опустился на восьмую строчку.
По итогам прошедшего сезона в клубе произошел ряд кадровых изменений, также обновился состав.
Место в середине турнирной таблицы и попадание в плей-офф — неплохой результат для «Старта», но конец сезона оказался неудачным.
7. ВК «Горький» (волейбол): 11-е место в Суперлиге.
Волейбольный клуб «Горький» занял 11-е место в регулярном сезоне Суперлиги среди 16 команд-участниц, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим сезоном. В Кубке России выступление команды завершилось на стадии ⅛ финала.
Директор клуба Сергей Андриевский отметил, что поставленные перед командой задачи были выполнены, при этом сезон можно разделить на две части: до Нового года команда шла очень хорошо, после возникли определённые сложности, но в итоге задачу выполнили.
Клуб выполнил задачу-минимум, по итогам чемпионата оказавшись ближе к середине турнирной таблицы, чем к ее «подвалу».
8. «Торпедо-Горький» (хоккей с шайбой): резкий спад и прекращение деятельности.
После чемпионского выступления в сезоне 2024/25, когда клуб стал чемпионом России, ХК «Торпедо-Горький» в сезоне 2025/2026 занял только 12-е место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), набрав 74 очка в 62 матчах.
В серии плей-офф «Торпедо-Горький» выбыл в первом раунде. После этого ряд игроков был командирован в «Чайку», которая затем стала бронзовым призёром Молодёжной хоккейной лиги — третий год подряд.
15 мая 2026 года было объявлено, что «Торпедо-Горький» приостанавливает свою деятельность, а фарм-клубом нижегородского «Торпедо» станет другая команда.
9. ФК «Пари Нижний Новгород»: драматичный вылет из РПЛ.
Нижегородский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» покинул Российскую Премьер-Лигу и в следующем сезоне сыграет в Первой лиге.
РПЛ: 15-е место и вылет.
В регулярном чемпионате РПЛ «Пари Нижний Новгород» занял 15-е место, набрав 23 очка в 30 матчах. Нижегородцы одержали всего 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений.
Причины неудачного сезона.
Сезон 2025−2026 стал драматичным для клуба из-за нескольких ключевых проблем:
Неудачные трансферы —покупки игроков, которые не показали ожидаемого уровня.
Уход Хуана Боселли — потеря одного из ключевых игроков команды (7 голов, ушёл в «Краснодар» зимой).
Кадровая чехарда — назначение Алексея Шпилевского не оправдалось, а экстренный приход Вадима Гаранина в конце апреля 2026 года не спас ситуацию.
Проблемы с домашним стадионом — из-за затянувшегося ремонта стадиона «Совкомбанк арена» команда проводила первые домашние матчи на нейтральных полях (в Саранске, Казани, Грозном). Разъезды на старте сезона, возможно, лишили клуб решающих очков.
Теперь перед «Пари Нижний Новгородом» стоит задача возвращения в РПЛ через ФНЛ — непростой, но необходимый путь для восстановления статуса клуба элиты.