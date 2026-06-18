Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина сорвалась со скалы на «Красноярских Столбах»

17 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя женщина упала с Первого Столба и получила травму ноги.

17 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя женщина упала с Первого Столба и получила травму ноги.

Прибывшие на помощь спасатели зафиксировали поврежденную конечность с помощью шины, а затем транспортировали пострадавшую на носилках и передали медикам.

«За последние 7 дней это восьмой случай травматизма туристов на “Красноярских Столбах”. Призываем всех, кто любит проводить время на природе и наслаждаться красотами национального парка, быть предельно внимательными и осторожными. Покорение вершин — это большой риск, который может привести к серьезным последствиям. Берегите себя!», — обратились к любителям активного отдыха на природе сотрудники учреждения «Спасатель».

«Правила есть, но пока не штрафуют»: как теперь ходить на «Красноярские столбы».