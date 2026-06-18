Женщина сорвалась со скалы на «Красноярских Столбах»

«За последние 7 дней это восьмой случай травматизма туристов на “Красноярских Столбах”. Призываем всех, кто любит проводить время на природе и наслаждаться красотами национального парка, быть предельно внимательными и осторожными. Покорение вершин — это большой риск, который может привести к серьезным последствиям. Берегите себя!», — обратились к любителям активного отдыха на природе сотрудники учреждения «Спасатель».