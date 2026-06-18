Из Советского района Красноярска эвакуировали 88 автомобилей

С начала 2026 года в администрацию Советского района поступило порядка 200 обращений от жителей с просьбой убрать брошенные автомобили. В результате работы подрядной организации с территории было эвакуировано 28 единиц автохлама на специализированную стоянку. Кроме того, еще 60 машин были убраны их владельцами по собственной инициативе. Весной этого года жильцы пожаловались на бесхозный автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома № 30а на улице Тельмана. Транспорт не только занимал парковочное место, но и создавал угрозу безопасности, так как свободный доступ в его салон привлекал внимание подростков. Через два месяца после подачи жалобы машину эвакуировали. По словам экспертов, жители города стали более бдительно относиться к бесхозным автомобилям, что привело к увеличению числа поданных в администрацию жалоб. Транспортное средство признается брошенным, если оно простаивает без движения свыше тридцати суток. Кроме того, существует еще ряд характерных признаков: отсутствие колес или их сдутое состояние, свободный доступ в салон, а также разбитые стекла или снятые двери. Стоит учесть, что у владельца эвакуированной машины есть трехмесячный срок с момента изъятия, чтобы забрать свое имущество. В случае, если собственник не объявится в течение этого времени, автомобиль по решению суда переходит в распоряжение муниципалитета.