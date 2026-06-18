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В Красноярском крае участников СВО и инвалидов трудоустроят по новой программе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С июня краевые предприятия могут получить компенсацию за трудоустройство участников СВО, людей с инвалидностью и бывших осужденных по обновленной программе субсидированного найма.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С июня краевые предприятия могут получить компенсацию за трудоустройство участников СВО, людей с инвалидностью и бывших осужденных по обновленной программе субсидированного найма.

Участников СВО включили в программу впервые, отмечает пресс-служба краевого агентства труда и занятости населения. Инвалидов теперь можно принимать как на временные, так и на постоянные рабочие места. Для жителей с судимостью сняли возрастное ограничение — раньше могли участвовать только кандидаты старше 30 лет.

Субсидии предоставляются по краевой госпрограмме «Содействие занятости населения» и покрывают зарплату сотрудника в первые три месяца работы. Средства поступают работодателю ежемесячно.

«Изменения помогают бизнесу, который остро нуждается в кадрах. Программа дает возможность трудоустроить тех, кому сложнее найти работу, и при этом снизить расходы на адаптацию новых сотрудников», — пояснил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.

Подать заявку можно на федеральном портале предоставления мер финансовой поддержки.