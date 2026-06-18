В Красноярском крае участников СВО и инвалидов трудоустроят по новой программе

Участников СВО включили в программу впервые, отмечает пресс-служба краевого агентства труда и занятости населения. Инвалидов теперь можно принимать как на временные, так и на постоянные рабочие места. Для жителей с судимостью сняли возрастное ограничение — раньше могли участвовать только кандидаты старше 30 лет.