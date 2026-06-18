Сибирь занимает третье место в стране по объему производства меда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году Сибирь заняла третье место в стране в общем объёме произведённого мёда.
Согласно итогам 2025 года, Сибирский федеральный округ достиг показателя в 9,4 тыс. тонн, на 2,6% улучшив результат 2024 года. Хозяйства всех категорий выдали 15,3% от всего произведённого в стране мёда.
По объёму собранного всеми хозяйствами мёда округ в прошлом году стал третьим в стране. На первом и втором местах оказались Приволжский и Центральный федеральные округа с 19,9 и 15,7 тыс. тонн соответственно. Разрыв между сибиряками и четвертым местом при этом существенный — на Дальнем Востоке сельхозпроизводителям удалось собрать лишь 3,7 тыс. тонн мёда, сообщает данные Россельхозбанк.