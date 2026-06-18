Сборная Узбекистана проводит первую игру в истории на чемпионатах мира

На ЧМ Узбекистану предстоит также сыграть против Португалии и ДР Конго, которые накануне сыграли вничью 1:1. 23 июня сборная Узбекистана сыграет с Криштиану Роналду и партнёрами в Хьюстоне (штат Техас) на NRG Stadium — начало в 20:00 мск. 28 июня состоится в Атланте (штат Джорджия) на Mercedes-Benz Stadium состоится матч против ДР Конго — начало в 02:30 мск.