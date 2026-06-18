Сборная Узбекистана проводит первую игру в истории на чемпионатах мира

Матч проходит на Estadio Banorte в Мехико. Игру обслуживает английский арбитр Энтони Тейлор.
В стартовом составе сборной Узбекистана вышли защитник Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити», бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (ныне представляет турецкий «Истанбул Башакшехир»), экс-игрок «Спартака» Остон Урунов (иранский «Персеполис») и бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (также «Истанбул Башакшехир»).
Сборная Узбекистана пробилась на чемпионат мира, заняв второе место в группе A азиатского отбора. На первой строчке финишировала Ирана, а позиции с третьей по шестую заняли ОАЭ, Катар, Киргизия и Северная Корея.
На ЧМ Узбекистану предстоит также сыграть против Португалии и ДР Конго, которые накануне сыграли вничью 1:1. 23 июня сборная Узбекистана сыграет с Криштиану Роналду и партнёрами в Хьюстоне (штат Техас) на NRG Stadium — начало в 20:00 мск. 28 июня состоится в Атланте (штат Джорджия) на Mercedes-Benz Stadium состоится матч против ДР Конго — начало в 02:30 мск.
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