В Хабаровске в Молодежном досуговом центре состоялся очный этап краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». Конкурс проводится Научно-образовательным фондом Хабаровского края совместно с региональным министерством образования и науки. Мероприятие посвящено Десятилетию науки и технологий, объявленному президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«В 2026 году участниками конкурса стал 41 выпускник из 11 вузов Хабаровского края. По итогам заочного этапа экспертная группа определила десять финалистов, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценки конкурсных документов. В очный этап вышли выпускники восьми вузов региона, проявившие себя в учебе, науке, спорте, творческой и общественной деятельности», — говорится в сообщении.
В начале мероприятия участников, экспертов и гостей поприветствовала первый заместитель министра образования и науки Хабаровского края Любовь Голубицкая. Она отметила значимость конкурса для поддержки талантливой молодежи, развития интеллектуального потенциала региона и популяризации достижений выпускников вузов Хабаровского края.
«Конкурс “Лучший выпускник высшего образования” — это не только возможность отметить самых талантливых и активных студентов, но и важный инструмент поддержки молодежи, которая уже сегодня формирует интеллектуальный, научный и кадровый потенциал Хабаровского края. Для нас принципиально важно показывать, что достижения выпускников замечают, ценят и поддерживают на региональном уровне. Такие проекты мотивируют молодых людей развиваться, оставаться включенными в жизнь края и связывать свое профессиональное будущее с наукой, образованием, экономикой и общественным развитием региона», — рассказал генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края, кандидат экономических наук, доцент Александр Медведев.
В Хабаровске выпускники вузов сразились в интеллектуальном квизе. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
В Хабаровске выпускники вузов сразились в интеллектуальном квизе. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
В Хабаровске выпускники вузов сразились в интеллектуальном квизе. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
В Хабаровске выпускники вузов сразились в интеллектуальном квизе. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
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Финальный этап конкурса прошел в формате научного квиза. Участникам предстояло пройти пять интеллектуальных раундов по темам, связанным с историей России и Хабаровского края, отечественной наукой, научно-технологическим развитием региона, природой и ресурсами края, технологиями будущего, русским языком, коммуникацией, правовой и финансовой грамотностью.
«О конкурсе мы узнали от университета и достаточно быстро включились в подготовку. Было интересно попробовать свои силы, собрать достижения, пройти отбор и выйти в финал. На мой взгляд, такие конкурсы действительно нужны, потому что они дают выпускникам дополнительную мотивацию, показывают, что их успехи важны не только внутри вуза, но и на уровне всего края. Я планирую продолжать обучение и дальше развиваться в научном направлении, поэтому такая поддержка особенно ценна», — поделился выпускник Комсомольского-на-Амуре государственного университета Никита Шушарин.
По результатам интеллектуальной игры были определены участники, набравшие наибольшее количество баллов. Первое место занял выпускник Дальневосточного государственного университета путей сообщения Данила Скворцов, второе — Ирина Шутова из Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, третье — Сергей Мамитько из Дальневосточного юридического института МВД России имени И. Ф. Шилова.
Окончательные победители конкурса будут определены по сумме баллов двух этапов — заочной экспертной оценки конкурсных документов и очного финального испытания.
Торжественное подведение итогов, вручение дипломов, сертификатов финалистов и именных денежных премий имени Н. И. Гродекова состоится 3 июля. Награды будут вручены в нескольких номинациях: абсолютному победителю конкурса, победителям и призерам среди выпускников программ бакалавриата и специалитета, а также победителю и призерам среди выпускников магистратуры.