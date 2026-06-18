В Хабаровске выпускники вузов сразились в интеллектуальном квизе

«О конкурсе мы узнали от университета и достаточно быстро включились в подготовку. Было интересно попробовать свои силы, собрать достижения, пройти отбор и выйти в финал. На мой взгляд, такие конкурсы действительно нужны, потому что они дают выпускникам дополнительную мотивацию, показывают, что их успехи важны не только внутри вуза, но и на уровне всего края. Я планирую продолжать обучение и дальше развиваться в научном направлении, поэтому такая поддержка особенно ценна», — поделился выпускник Комсомольского-на-Амуре государственного университета Никита Шушарин.