В Пермском крае самыми щедрыми оказались жители Березников

Жители Березников проявили наибольшую щедрость в Прикамье при оплате заказов в кафе и ресторанах, сообщает один из сервисов безналичных чаевых.
В Березниках средний размер вознаграждения сотрудников кафе и ресторанов при оплате сервисом безналичных чаевых с начала 2026 года составил 480 рублей, что является максимальным показателем в регионе. На втором месте — Пермь, где «на чай» оставляли в среднем 346 рублей. Следом расположились Чайковский и Соликамск, жители которых в среднем добавляли к счёту 323 и 312 рублей соответственно.
Самую большую сумму посредством сервиса безналичных чаевых оставили в ресторане при одном из пермских отелей. Вознаграждение составило 25 тысяч рублей оставили. А всего с начала 2026 года прикамцы выразили благодарность сотрудникам кафе и ресторанов в размере 26 млн рублей. За весь 2025 год в Пермском крае таким способом оставили «на чай» более 53 млн рублей.
Напомним, самые большие чаевые в прошлом году оставляли в августе. И, как писал сайт perm.aif.ru, жители уральских городов всё чаще используют наличные деньги только для подарков и чаевых.