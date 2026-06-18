В Пермском крае самыми щедрыми оказались жители Березников

В Березниках средний размер вознаграждения сотрудников кафе и ресторанов при оплате сервисом безналичных чаевых с начала 2026 года составил 480 рублей, что является максимальным показателем в регионе. На втором месте — Пермь, где «на чай» оставляли в среднем 346 рублей. Следом расположились Чайковский и Соликамск, жители которых в среднем добавляли к счёту 323 и 312 рублей соответственно.