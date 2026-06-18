Диетолог Поляков назвал самый вредный вид попкорна

«Попкорн не совсем полезный продукт, потому что готовится с применением большого количества масла. Как правило, это подсолнечное или кукурузное масло, которое содержит большое количество Омега-6. А она, в свою очередь, увеличивает воспаления. Кроме того, попкорн содержит массу высококалорийных продуктов. Если человек употребляет большое количество попкорна с солью, то это повышает нагрузку на почечную систему, на сердечно-сосудистую систему, есть риски возникновения отеков, аллергий», — пояснил эксперт.