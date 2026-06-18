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Диетолог Поляков назвал самый вредный вид попкорна

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о вреде попкорна для взрослых и детей.

Источник: Аргументы и факты

Попкорн может оказывать негативное воздействие на почки и сердце, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

«Попкорн не совсем полезный продукт, потому что готовится с применением большого количества масла. Как правило, это подсолнечное или кукурузное масло, которое содержит большое количество Омега-6. А она, в свою очередь, увеличивает воспаления. Кроме того, попкорн содержит массу высококалорийных продуктов. Если человек употребляет большое количество попкорна с солью, то это повышает нагрузку на почечную систему, на сердечно-сосудистую систему, есть риски возникновения отеков, аллергий», — пояснил эксперт.

Диетолог Поляков подчеркнул, что самым вредным попкорном является тот, в котором много добавок — шоколад, карамель, сыр, перец и так далее.

«Такой попкорн является пищевым наркотиком. Особенно сладкие варианты. Кроме того, сочетание жира, сахара и соли вызывает сильнейший выброс эндорфина — гормона радости. Очень сильно меняется картина по выработке различных нейромедиаторов. Это приводит к расстройству пищевого поведения», — добавил специалист.

Поляков отметил, что у детей такие виды попкорна могут вызвать сильные перепады настроения, особенно при употреблении в вечернее время.

Ранее диетолог Поляков назвал самую полезную и самую вредную яичницу.