Диетолог Поляков назвал самый вредный вид попкорна

Попкорн может оказывать негативное воздействие на почки и сердце, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.
«Попкорн не совсем полезный продукт, потому что готовится с применением большого количества масла. Как правило, это подсолнечное или кукурузное масло, которое содержит большое количество Омега-6. А она, в свою очередь, увеличивает воспаления. Кроме того, попкорн содержит массу высококалорийных продуктов. Если человек употребляет большое количество попкорна с солью, то это повышает нагрузку на почечную систему, на сердечно-сосудистую систему, есть риски возникновения отеков, аллергий», — пояснил эксперт.
Диетолог Поляков подчеркнул, что самым вредным попкорном является тот, в котором много добавок — шоколад, карамель, сыр, перец и так далее.
«Такой попкорн является пищевым наркотиком. Особенно сладкие варианты. Кроме того, сочетание жира, сахара и соли вызывает сильнейший выброс эндорфина — гормона радости. Очень сильно меняется картина по выработке различных нейромедиаторов. Это приводит к расстройству пищевого поведения», — добавил специалист.
Поляков отметил, что у детей такие виды попкорна могут вызвать сильные перепады настроения, особенно при употреблении в вечернее время.
Ранее диетолог Поляков назвал самую полезную и самую вредную яичницу.