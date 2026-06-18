Можно ли оформить больничный из-за похмелья в Казахстане

Лист о временной нетрудоспособности или «больничный» — это документ, который позволяет казахстанцам получить освобождение от работы на несколько дней и соответствующее пособие за счет работодателя. В результате работник сохраняет часть заработной платы за пропущенные дни. Однако причины такого отгула строго регламентированы.
А при определенных случаях может оформляться другой документ, который не дает права на пособие.
Разница между больничным и справкой.
Согласно «Правилам проведения экспертизы временной нетрудоспособности», важно отличать два вида документа:
лист о временной нетрудоспособности — документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность лиц и подтверждающий право на временное освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности;
справка о временной нетрудоспособности — документ, удостоверяющий факт нетрудоспособности, являющийся основанием для освобождения от работы (учебы) без получения пособия.
При этом, согласно пункту 7 указанных правил, лист о временной нетрудоспособности выдается при определенных показаниях. Важно отметить, что больничный связан именно с более серьезными медицинскими показаниями, требующими продолжительного лечения или осмотра без возможности исполнять свои трудовые обязательства.
В свою очередь справка, которая не дает права на сохранение выплаты за счет работодателя, может выдаваться при схожих показаниях (пункт 8 правил), но с легкими их формами или при краткосрочной нетрудоспособности (например, до конца рабочего дня), а также при опьянении.
При этом в пункте 23 отдельно уточняется, что при травмах, полученных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при острой алкогольной или наркотической интоксикации, на весь период временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности.
То есть в случае похмелья пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается — казахстанцам могут предоставить лишь неоплачиваемый отгул.