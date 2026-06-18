Можно ли оформить больничный из-за похмелья в Казахстане

В свою очередь справка, которая не дает права на сохранение выплаты за счет работодателя, может выдаваться при схожих показаниях (пункт 8 правил), но с легкими их формами или при краткосрочной нетрудоспособности (например, до конца рабочего дня), а также при опьянении.