Хабаровчанки примут участие в патриотическом фестивале «Женское сердце России»

— Фестивали, подобные «Женскому сердцу России», играют ключевую роль в нашем обществе. Они не только объединяют семьи и укрепляют традиционные ценности, но и подчеркивают важность поддержки тех, кто стоит на страже Родины. Женщины, как опора для своих супругов, проявляют невероятную силу и преданность, вдохновляя нас всех на служение и защиту нашей великой страны, — подчеркнула руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина.