Хабаровчанки примут участие в патриотическом фестивале «Женское сердце России»

Жительницы Хабаровского края отправятся на фестиваль «Женское сердце России», который пройдет в Улан-Удэ. Мероприятие объединит жен, вдов, матерей и сестер участников специальной военной операции. Творческие коллективы и исполнители представят родные регионы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
От нашего края в фестивале примут участие две местных жительницы. Сестра погибшего ветерана СВО Екатерина Соболева исполнит патриотические песни о любви к Родине, а жена действующего бойца Екатерина Киля представит сувенирную продукцию и национальные костюмы местных народов собственного производства.
— Фестивали, подобные «Женскому сердцу России», играют ключевую роль в нашем обществе. Они не только объединяют семьи и укрепляют традиционные ценности, но и подчеркивают важность поддержки тех, кто стоит на страже Родины. Женщины, как опора для своих супругов, проявляют невероятную силу и преданность, вдохновляя нас всех на служение и защиту нашей великой страны, — подчеркнула руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина.
Мероприятие, как отметили организаторы, направлено на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепление гражданского единства. Программа разделена на два направления: концертная часть и выставка-презентация. Организатором выступил Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».