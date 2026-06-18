Антисаутгейтщина. Яркий дебют сборной Англии на ЧМ и проблемы хорватов

Наиболее убедительный отрезок матча команда Англии провела в начале второго тайма. Именно в эти минуты она буквально смяла соперника, создав столько моментов, что счет мог стать гораздо крупнее. Важную роль в успехе англичан сыграли стандартные положения: гол с углового в первой половине встречи был лишь одним из множества опасных эпизодов после розыгрышей стандартов. Все это свидетельствует об отличной тактической подготовке и богатом арсенале атаки, что выогодно отличает нынешнюю сборную Англии от ее версии при Саутгейте. Команда стала более смелой, вариативной и нацеленной на ворота. Англичане наглядно доказали, что входят в число главных претендентов на победу в чемпионате мира, и особое внимание в этом контексте приковано к Гарри Кейну: если форвард сумеет стать лучшим игроком и бомбардиром турнира, это станет вершиной его легендарной карьеры и подарит всей Англии настоящий футбольный праздник.