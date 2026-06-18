Антисаутгейтщина. Яркий дебют сборной Англии на ЧМ и проблемы хорватов

Английская команда удивила всех смелой атакующей игрой и уверенной победой над сборной Хорватии (4:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира. О том, почему многие не верили в родоначальников футбола и как преобразилась команда, — в материале ТАСС.
Матч сборных Англии и Хорватии в стартовом туре чемпионата мира по праву считался одним из центральных событий первых игровых дней турнира. Две команды, прочно закрепившиеся в числе сильнейших национальных сборных планеты, сошлись в принципиальном противостоянии, наполненном историей и ожиданиями. Хорваты, опираясь на опыт своих игроков, которые брали медали на двух предыдущих чемпионатах мира (серебро в 2018 году и бронза в 2022-м), выглядели грозным соперником, однако итоговая победа сборной Англии оказалась абсолютно заслуженной. Англичане не просто взяли три очка — они убедительно ответили скептикам, которые перед турниром критиковали финальную заявку команды из-за отсутствия ряда звездных футболистов.
Опасения не подтвердились.
Решение наставника команды «Трех львов» Томаса Тухеля по составу сборной Англии вызвало бурную дискуссию в футбольных кругах. Немецкий специалист сознательно сделал ставку не на коллекционирование громких имен, а на тактический баланс между атакой и обороной с определенными ролями для футболистов, которым соответствовали далеко не все.
Вне заявки команды оказались такие яркие представители атакующей линии, как Фил Фоден из «Манчестер Сити» и Коул Палмер из лондонского «Челси», к этой же категории можно отнести и Трента Александра-Арнольда, ныне выступающего за испанский «Реал» и являющегося важным звеном в построении атак с фланга.
Многие сомневались, что при таком подходе Тухель сможет предложить что-то принципиально новое по сравнению с эпохой Гарета Саутгейта, когда сборная Англии нередко ассоциировалась с прагматичным, а порой и откровенно унылым футболом. Однако на поле в матче с коллективом из Хорватии англичане предстали совершенно другой командой, и этот контраст бросился в глаза всем болельщикам и экспертам. То, что мы увидели, было не просто далеко от скучного оборонительного стиля игры, это было настоящей «антисаутгейтщиной».
Статистика матча со сборной Хорватии наглядно подтверждает данный тезис. Англичане нанесли 22 удара по воротам соперника, такого показателя при Саутгейте на крупных турнирах (ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024) команда никогда не достигала и вообще не преодолевала отметку в 20 ударов. Единственным исключением был полуфинал чемпионата Европы в 2021 году против сборной Дании (2:1), но там игра перешла в дополнительное время. За классические 90 минут англичане били максимум 18 раз — в матчах против команды Туниса на ЧМ-2018 и сборной Уэльса на ЧМ-2022.
Особенно показателен тот факт, что в игре с хорватами подопечные Тухеля нанесли аж 20 ударов из пределов штрафной площади — это также лучший результат команды за последние восемь лет. Не менее красноречива и статистика касаний в чужой штрафной, а именно — 36, больше за 90 минут при Саутгейте было лишь в упомянутых встречах со сборными Дании (39) и Туниса (38).
Наиболее убедительный отрезок матча команда Англии провела в начале второго тайма. Именно в эти минуты она буквально смяла соперника, создав столько моментов, что счет мог стать гораздо крупнее. Важную роль в успехе англичан сыграли стандартные положения: гол с углового в первой половине встречи был лишь одним из множества опасных эпизодов после розыгрышей стандартов. Все это свидетельствует об отличной тактической подготовке и богатом арсенале атаки, что выогодно отличает нынешнюю сборную Англии от ее версии при Саутгейте. Команда стала более смелой, вариативной и нацеленной на ворота. Англичане наглядно доказали, что входят в число главных претендентов на победу в чемпионате мира, и особое внимание в этом контексте приковано к Гарри Кейну: если форвард сумеет стать лучшим игроком и бомбардиром турнира, это станет вершиной его легендарной карьеры и подарит всей Англии настоящий футбольный праздник.
Сборная Хорватии постарела.
Отмечая силу родоначальников футбола, вместе с тем нельзя не отметить серьезные проблемы, с которыми столкнулась сборная Хорватии. Одна из главных трудностей команды Златко Далича — заметное старение состава. Многие футболисты, которые были творцами успехов на предыдущих чемпионатах мира, уже не справляются с нагрузками на прежнем уровне. Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 41 год, провел на поле лишь 58 минут, хотя является капитаном. Возраст других лидеров также дает о себе знать: Ивану Перишичу уже 37, а Андрею Крамаричу — 34. Вероятно, накопившаяся усталость после напряженного клубного сезона негативно сказалась на качестве их игры. К этому стоит добавить и проблемы сборной Хорватии в обороне: команда неуверенно действовала в защите, позволяя англичанам слишком свободно проникать в опасные зоны.
Тем не менее, несмотря на неудачный старт и очевидные трудности, сборная Хорватии сохраняет высокие шансы на выход из группы. Ее соперники по квартету, команды Ганы и Панамы, заметно уступают хорватам в классе, и благодаря победам в предстоящих матчах с данными коллективами «шашечные» могут исправить турнирное положение. Опыт, характер и умение хорватов собираться в решающие моменты по-прежнему остаются их сильными сторонами. Поэтому списывать бронзовых призеров предыдущего ЧМ со счетов рано: эта команда вполне способна еще пошуметь на чемпионате мира и порадовать своих болельщиков яркой игрой.
Денис Бояров.